Евгений Агажельский, председатель районного РОО «Патриоты Беларуси»:

– В нашей стране готовится важный стратегический документ, который предстоит рассмотреть на заседании ВНС. Это пятилетний план социально-экономического и общественно-политического развития Республики Беларусь. Необходимо подчеркнуть, что все направления, обозначенные в программе, достойны поддержки и выполнения. В центре внимания — человек и создание максимально комфортных условий для его занятости и жизнедеятельности. Все жители республики хотят видеть в будущем Беларусь мирной, со стабильным развитием всех сфер деятельности общества, сохранением истории, традиционных семейных и культурных ценностей и, конечно, с патриотически воспитанной молодежью.

Уверен, что все решения, принятые делегатами ВНС, принесут пользу белорусскому обществу и государству, ведь их принимают не случайные люди, а патриоты своей Родины. Безусловно, свой жизненный опыт, свое видение на многие актуальные вопросы есть и у делегатов нашего района. С нетерпением ожидаю выступления Главы государства.