Анна Матузко, заведующий сектором культуры райисполкома:

– Программа социально-экономического развития, которую планируется принять на Всебелорусском народном собрании, станет определяющей в том числе и в деятельности учреждений культуры. Основная задача на предстоящую пятилетку для работников этой отрасли заключается в сохранении и популяризации историко-культурного наследия, обычаев и традиций белорусского народа. Также предусмотрены оснащение учреждений новым оборудованием, работа над цифровым контентом и другие направления.

Государство уделяет большое внимание развитию нашей отрасли, сделало многое как для самой сферы культуры, так и для ее работников. И в новой программе социально-экономического развития нам предстоит сохранить эту высокую планку и приумножить достигнутое. Заложенные в ней меры позволят отрасли и в дальнейшем совершенствоваться, сохраняя при этом национальную идентичность.