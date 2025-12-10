Клара Климова, учитель начальных классов Уваровичской школы:



– Убеждена, что Всебелорусское народное собрание играет ключевую роль в развитии нашей страны. Считаю важным тот факт, что ВНС, объединяя людей разных возрастов, профессий и регионов проживания, обеспечивает равноправное участие каждого из нас в определении пути развития Беларуси. Оно позволяет представителям разных социальных групп высказывать свое мнение и активно участвовать в формировании государственной политики.

Важно, что на заседании Глава государства всегда открыто делится своими взглядами и планами, четко формулируя цели и задачи перед обществом. И такая прозрачность только укрепляет доверие граждан к власти и способствует консолидации усилий всего народа для достижения общих целей.

Кроме того, участие педагогов, врачей, инженеров, рабочих и других представителей общественности не только в самом заседании, а также в период обсуждения программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку, как в свое время широко шло обсуждение проекта Конституции, придает собранию особую значимость, делая его отражением реальных потребностей и чаяний народа. Именно поэтому ВНС является уникальным инструментом народовластия, позволяющим строить справедливое и сильное государство, в котором ценится вклад каждого жителя.