Владимир Ковалев, заместитель председателя райисполкома:

– Рассматривая проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, понимаем, что это действительно программа жизни белорусов на ближайшие пять лет. В ней прослеживаются те направления, которые были заложены в программу нынешнюю (2021-2025 годов): это счастливая семья, сильные регионы, развитие интеллектуального потенциала общества и другие. И мы видим, что реально в стране происходит реализация задуманного.

Программа на новую пятилетку, имея прочный фундамент уже достигнутого, нацелена на большее: это импортозамещение, развитие новых технологий, экспортоориентированность. Требования ее достаточно высоки, но к ним нужно стремиться, чтобы обеспечить достойную жизнь не только нынешнему, но и последующим поколениям. Делегатам ВНС предстоит непростая задача – обсудить и составить единый вектор дальнейшего развития нашей страны.

Безусловно, в центре внимания будет ежегодное послание Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию, в котором найдут отражение такие важные темы как национальная безопасность, внешнеполитическая обстановка, технологический суверенитет, устойчивое развитие страны. Механизм реализации последней в полной мере отражен в проекте новой программы.