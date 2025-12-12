Владимир Кирпичев, директор ДЮСШ «СПАРТА»:

– Для меня важно, что в Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы предусмотрена доступность занятия спортом. В крупных городах и небольших населенных пунктах строятся стадионы, манежи, физкультурно-оздоровительные комплексы, появляются площадки для занятий различными дисциплинами, проводятся многочисленные соревнования. Это неудивительно, так как сам Глава государства собственным примером показывает, насколько важно сегодня людям заниматься спортом. «Для нашей страны – это не просто соревнования и медали, а один из краеугольных камней государственной социальной политики, инструмент развития международных связей и площадка для народной дипломатии. А самое главное, спорт – это здоровье нации», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Не может не радовать то, что в республике уделяется немало внимания развитию детско-юношеского спорта. В учреждениях обновляется материально-техническая база, совершенствуются подходы, внедряются инновационные методы работы. Все это направлено на популяризацию занятий физической культурой и спортом, привлечение большего количества детей, оздоровление нации. Потому что здоровая нация – это основа успешного и процветающего государства.