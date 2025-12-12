Людмила Ветошкина, директор Буда-Кошелевской детской школы искусств, депутат районного Совета депутатов:

– До Всебелорусского народного собрания, которое состоится в столице, остались считанные дни. Как активный и неравнодушный гражданин своей страны с нетерпением жду это событие. Особая значимость мероприятия в том, что будут рассматриваться ключевые вопросы развития страны на пятилетку во всех сферах: социально-экономическое развитие, обороноспособность, сотрудничество с другими странами. Важно, что при формировании проекта программы, которая фактически определит будущее белорусского народа, были учтены мнения людей. Каждый мог озвучить самую насущную для себя проблему, выразить желание что-то сохранить или изменить, чтобы сделать Беларусь еще лучше и краше.

Уверена, что принятые решения будут нацелены на создание благоприятных условий для успешного развития как государства, так и отдельного человека. А добросовестный труд, ответственное отношение к работе и активная гражданская позиция каждого жителя страны позволят их осуществить. В нынешнее непростое время мы должны быть едиными, чтобы сохранить мир и независимость своего государства, счастливое будущее своих детей.