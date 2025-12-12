Татьяна Павлюкова, заместитель директора по идеологической работе ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»:



– В Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы внимание уделено и лесному хозяйству. Политика государства направлена на увеличение площади лесопосадок, которые более чем за 30 лет выросли почти на 1 млн га. Вырастить лес, а также своевременно его заготовить и эффективно переработать – это важнейшие задачи, которые поставлены перед лесным комплексом республики. Продукция деревообработки, произведенная по самым современным технологиям, находит покупателей практически на всех континентах. Например, за 11 месяцев текущего года на экспорт поставлено более 1 млн кубометров пиломатериалов, что является историческим рекордом для нашей страны. Растет спрос и на оцилиндрованную древесину, топливные гранулы.

Лесное хозяйство – это та сфера, которая оказывает реальную поддержку людям в решении вопросов социального характера, благоустройстве населенных пунктов. И очень важным видится сохранение кадрового потенциала, обновление материально-технической базы лесхозов, что позволит эффективно перерабатывать древесину, оперативно восстанавливать угодья после природных катаклизмов.