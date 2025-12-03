Ольга Заливанская, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, Молодежного совета при районном Совете депутатов:



— Программа социально-экономического развития страны на 2026-2030 ориентирована на обеспечение устойчивости государственного управления, экономическую безопасность, поддержку демографии и социальной стабильности, модернизацию инфраструктуры, цифровую трансформацию и укрепление обороноспособности. Акцент сделан и на повышении самодостаточности экономики, развитии человеческого потенциала, управлении рисками внешних санкций в условиях геополитической нестабильности.

Отрадно, что запланировано усиление роли молодого поколения в социально-экономическом развитии страны. Мы понимаем, что это возможно при условии, когда сама молодежь приложит максимум усилий к созиданию на благо своей страны.