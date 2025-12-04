Дмитрий Борисевич, член Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов:

– Для молодежи Всебелорусское народное собрание – это больше, чем крупное политическое событие в стране. Это прямое доказательство, что наш голос имеет значение, а наше будущее является приоритетом для государства.

Сам факт широкого обсуждения на ВНС Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы делегатами со всей страны, в том числе молодежи, показывает: масштабные государственные решения не принимаются за закрытыми дверями. Каждый из нас может быть к ним причастен: через участие в диалоге, общественную активность, работу в молодежных советах. Наша энергия и инициативы сегодня – это вклад в завтрашний день, который мы и создаем вместе. Всебелорусское народное собрание наглядно демонстрирует, как усилия каждого из нас работают на общее благо Республики Беларусь.