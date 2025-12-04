Станислав Немцев, учитель истории Уваровичской школы:



– Всебелорусское народное собрание стало особой формой народовластия, которая позволяет нашим гражданам более широко участвовать в жизни своей страны. В центре внимания на предстоящем мероприятии – главный документ – проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Это не просто план, это стратегический вектор, по которому будет развиваться наша республика следующие пять лет. Важно, что к его созданию причастны тысячи белорусов.

В посылах Президента Александра Григорьевича Лукашенко на ВНС будет намечена дальнейшая стратегия развития. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы наша любимая Беларусь и дальше оставалась суверенной, независимой и, самое главное, мирной.