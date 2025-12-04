Майя Галицкая, учитель белорусского, русского языков и литературы Чеботовичской школы:



– Программа социально-экономического развития нашей страны на пятилетку, о которой пойдет речь на ВНС, определяет основные линии стратегического развития Беларуси. Поскольку государство не располагает большим запасом невозобновляемых природных ресурсов, основной упор сделан на развитие человеческого потенциала – образование и интеллект: это и есть основной ресурс, посредством которого будет развиваться наше государство. От уровня подготовки подрастающего поколения зависит будущее Беларуси. Важно, чтобы молодежь вкладывала свой физический и интеллектуальный потенциал в созидание. Чтобы каждый из представителей молодого поколения понимал и осознавал свою роль не только в реализации программы социально-экономического развития, но и в судьбе своей большой и малой родины.