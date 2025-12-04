Это следует из постановления правительства от 25 ноября 2025 года №675.

Согласно документу, Министерство труда и социальной защиты уполномочено разрабатывать два связанных между собой прогноза – о балансе трудовых ресурсов и потребности экономики в кадрах.

В этом ведомстве отмечают, что поскольку главным кадровым резервом в стране является молодежь, то готовить намерены непосредственно таких специалистов, на которых есть спрос на рынке труда.

В работе используют комплексный подход. При разработке прогноза баланса трудовых ресурсов на среднесрочную перспективу будут отталкиваться от демографического прогноза, показателей экономического развития, программы и планов развития отраслей и регионов, комплексного прогноза научно-технического прогресса.

Прогноз потребности экономики в кадрах будут формировать по принципу «снизу-вверх» на основании выборочного опроса нанимателей. При этом учтут потребность в замещении работников, достигших пенсионного возраста, а также планы бизнеса по развитию и созданию новых рабочих мест.

В пресс-службе Минтруда и соцзащиты уточнили, что за основу прогноза потребности экономики в кадрах, сформированного в 2025 году, взяты данные выборочного опроса 4,2 тыс. нанимателей с общей списочной численностью работников 780 тыс. человек.

Результаты аналитической работы повлияют на принятие важных государственных решений. Министерство экономики уполномочено опираться на прогноз баланса трудовых ресурсов при государственном планировании и прогнозировании. Министерство образования и учредители учебных заведений с учетом этого прогноза будет формировать контрольные цифры приема и структурирования образовательных программ. Из этого следует, что готовить кадры в вузах и колледжах страны станут с ориентиром на реальные запросы рынка труда.

1prof.by