Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич поздравила жителей Гомельской области и страны с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Дорогие друзья!

По традиции в эти предпраздничные дни мы подводим итоги уходящего года, который был наполнен важными и значимыми событиями.

Выборы Президента Республики Беларусь завершили масштабную политическую модернизацию, начатую на республиканском референдуме в 2022 году. Белорусский народ выполнил свой гражданский долг, продемонстрировал социальную зрелость и единство.

Мы доказали всему миру, что Беларусь – сильное, независимое государство с развитой политической, экономической и социальной системой.

Это был юбилейный год нашей Великой Победы над фашизмом, наш священный праздник, символизирующий героизм и стойкость народа, который дал отпор врагу, и заложил фундамент независимости и процветания Родины.

Указом № 1 Президента Республики Беларусь уходящий год был объявлен Годом благоустройства. Мы все вместе провели большую работу по созданию и развитию комфортной и безопасной среды жизни и сформировали задел для перехода к новому качеству жизни каждого белоруса.

И сейчас, на пороге нового года, с учетом задач, поставленных Президентом Республики Беларусь, Председателем Всебелорусского народного собрания А.Г. Лукашенко в своем Послании на втором заседании седьмого Всебелорусского собрания, мы думаем о будущем.

Для всех нас особой ценностью была, есть и будет судьба нашей страны, благополучие наших граждан.

Поздравляю всех с Новым 2026 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие. Вместе мы сделаем нашу Гомельщину, Беларусь ещё лучше!» – отметила сенатор.