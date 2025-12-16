15 декабря член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором обсуждались важные вопросы жизнедеятельности области.

«Наши рабочие встречи необходимы для оперативной синхронизации работы всей команды, позволяют контролировать текущие процессы. Сегодня обсуждались вопросы, волнующие наших граждан, а также наведение порядка на территории регионов области. В целом, работы идут в соответствии с планом и с учётом погодных условий», – отметила сенатор.