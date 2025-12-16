15 декабря член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети», которая объединила более миллиона детей со всей Беларуси, 150 делегаций, представителей власти и общественности.

«Депутаты всегда активно участвуют в различных акциях. Но мероприятия в участием детей всегда отличаются яркими эмоциями, возможностью неформального общения, а также тематической атмосферой.

«Наши дети» – традиционная встреча, которую и мы, взрослые. ждем с особым трепетом. Это позволяет нам ощутить новогоднее настроение, исполнить желания наших маленьких и юных граждан и подарить им счастливые мгновения», – отметила сенатор.