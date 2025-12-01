27 ноября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в участие в совместном заседании палат Парламента и работе четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, в ходе которой был рассмотрен ряд законопроектов.

«Совместное заседание палат Национального собрания – это форма взаимодействия, которая позволяет получить самую достоверную информацию о развитии страны, услышать ответы на вопросы.

В конце осени традиционно подводятся итоги деятельности агропромышленного комплекса.

В Гомельской области – достойные результаты. В стабилизационный фонд аграрии области поставили 55,5 тысячи тонн зерна, а также дополнительно 2 тысячи тонн высококачественной пшеницы для Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Полностью завершена закладка в стабфонды картофеля и овощей. Урожайность картофеля в этом году превысила прошлогодний уровень более чем на сто центнеров. Предприятия перерабатывающей промышленности с начала года произвели продукции на 17% больше прошлого года. В 2025 году в области в молочной отрасли реализуется 14 инвестиционных проектов, в том числе 12 молочно-товарных комплексов, возводимых по поручению Президента.

Также, в ходе работы сессии был рассмотрен ряд законопроектов, которые соответствуют социально-экономическим потребностям и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития.

Мы уже начали работу по обсуждению проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, в том числе с нашими избирателями, членами трудовых коллективов, населением. И все семь ключевых приоритетов проекта, механизмы их реализации и индикаторы, а также то как они повлияют на качество жизни изложены комплексно и системно простым и понятным языком», – отметила сенатор.