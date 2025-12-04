3 декабря член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов, на котором рассматривались итоги работы в текущем году и определены перспективные направления деятельности на следующий.

«Наша встреча очень актуальна в преддверии второго заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, где планируется заслушивание ежегодного Послания Президента Республики Беларусь к Парламенту Республики Беларусь, а также утверждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы.

Проект Программы-2030 годы разработан на основании важнейших ориентиров, определенных в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, и с учетом актуальных потребностей общества.

Все семь ее ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность; развитие человеческого потенциала; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности; развитие туристического потенциала, непосредственно касается молодежи.

У нас сформирован необходимый задел для дальнейшего развития нашего государства, а значит для каждого гражданина, каждого юноши и девушки.

Исходя из своего профессионального опыта, рекомендую молодежи использовать различные общественно-политические площадки для реализации своих планов, в том числе партийное движение «Искра». А старшие наставники-депутаты окажут помощь и поддержку», – отметила сенатор.