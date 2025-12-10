Что меняется с 16 декабря для автомобильных перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, рассказали в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Польская сторона 17 ноября открыла автодорожный пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») для движения легковых автомобилей, «Бобровники» («Берестовица») — для движения легковых авто, грузового транспорта и автобусов.

«Для равномерного распределения нагрузки на пункты пропуска разрешается выполнять международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении до 15 декабря (при наличии разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица») — через АПП «Брест» и «Берестовица», с 16 декабря — исключительно через АПП «Берестовица», — рассказали в Транспортной инспекции.