В рамках акции «Наши дети» активисты районного отделения партии «Белая Русь» посетили многодетную семью Шкандратовых.



Председатель районного отделения партии Артем Гришай и член совета районного отделения партии Валентина Жукова поздравили семью с наступающим Новым годом и вручили подарки.

В семье Виктора Шкандратова, работника КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», воспитывается трое детей. Младший Роман посещает детский сад, Полина и Евгений – учащиеся Буда-Люшевской школы.

Татьяна Титоренко

Фото автора