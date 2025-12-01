Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

«Белорусская кухня — кладезь вкусов и традиций. Гастрономический туризм давно стал визитной карточкой Беларуси. Гости десятилетиями отмечают гостеприимство, вкусную кухню и чистоту в стране. Мы гордимся своей кухней, натуральностью продуктов, традициями приготовления, разнообразием гастрособытий. В декабре мы совершим гастроэкскурс и поговорим о том, что, как и где едят в Беларуси, вспомним историю, традиции, расскажем, где покормить гостей, покажем кулинарные мастер-классы, сравним мировые тенденции с развитием гастротуризма в Беларуси», — отметили в агентстве.

Беларусь интересна как традиционной, так и современной кухней. «Откройте для себя драники хрустящие и аппетитные, попробуйте верашчаку ароматную и сытную, насладитесь вкусом бабки сладкой и нежной, утолите голод мачанкой густой и насыщенной, отведайте колдуны и клецки. Белорусская кухня богата на блюда из картофеля, мяса и молочных продуктов, которые готовятся по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение. Что касается современной кухни, белорусские повара и рестораторы активно экспериментируют с традиционными рецептами, создавая новые интересные блюда. В Минске и других крупных городах вы найдете множество современных ресторанов, где можно попробовать белорусскую кухню в новой интерпретации», — обозначили в агентстве.

Кроме того, в Беларуси производится множество высококачественных продуктов питания. Посещение местных ферм, сыроварен, пивоварен и других производств — отличный способ познакомиться с технологиями и попробовать свежие продукты прямо от производителя. Также в разных городах Беларуси проходят гастрономические фестивали, которые предлагают широкий выбор блюд и напитков, возможность познакомиться с местными кулинарными традициями и поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Яркие гастрономические события страны — фестиваль клубники «Лунінецкія клубніцы» (Лунинецкий район), «Сырный фестиваль» (Гродно), «Бацькава булка» (Свислочь), Gastrofest (Минск и другие города), «Вишневый фестиваль» (Глубокое).

Беларусь активно развивает сеть специализированных заведений, где традиции национальной кухни представлены во всей красе. Также Минск активно развивает площадки street-food, предлагая гостям новые концепции развлечений и современную кухню быстрого питания.

В Национальном агентстве по туризму также поделились программой мероприятий на месяц. 11-14 декабря пройдет презентация фермерской экопродукции в рамках проведения выставки-ярмарки «Чароўны млын» (Минск). 12-14 декабря планируется презентация гастрономического потенциала Беларуси в рамках Международной туристической выставки-форума «Интурмаркет. Зима» (Санкт-Петербург).

20 декабря состоится награждение победителей республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь — 2025».

На 25 декабря намечено открытие резиденции Деда Мороза-Трескуна Верхнедвинского в деревне Юстияново Верхнедвинского района (с уличной дегустацией верхнедвинских сыров и сладких рождественских угощений).

26-31 декабря — театрализованная программа «Паці ў хаце» в этнографической усадьбе «Ветера». 26 декабря — мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни (агроэкоусадьба «Хутор Медков»).

Узнать больше о местах с белорусской кухней и агроэкоусадьбах, где можно попробовать аутентичную кухню и редкие блюда, которые не готовят в ресторанах, можно на официальном туристическом портале Беларуси belarus.travel.

Гастротуризм — это туристическое путешествие в целях ознакомления со страной, регионом, местностью посредством приобщения к национальной гастрономии, особенностям производства и приготовления национальных блюд, иной пищевой продукции, а также деятельность по организации этого туристического путешествия. Он предполагает посещение или проведение дегустаций, мастер-классов, объектов общественного питания, гастрономических мероприятий (ярмарок, фестивалей, выставок), в том числе с целью ознакомления с блюдами национальной кухни, посещение учебных заведений, кондитерских фабрик, иных организаций с кулинарной специализацией с целью ознакомления с особенностями производства и приготовления национальных блюд, иной пищевой продукции. А также обучение туристов, экскурсантов приготовлению национальных блюд, характерных для соответствующего региона, местности, в том числе с использованием продукции, выращенной в этом регионе, местности, ознакомление с кулинарными особенностями соответствующего региона, местности путем создания и продвижения гастрономических площадок, фудкортов.