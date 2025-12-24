Председатель районного Совета ветеранов акцентировал внимание на отдельных моментах Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президента Александра Григорьевича Лукашенко, в частности, на роли экономики в благосостоянии белорусов.





– Как сказал Глава государства, большое внимание сегодня следует уделить экономическому развитию нашей страны. Без сильной экономики невозможно улучшить качество жизни народа, – подчеркнул Александр Куриленко.

Отметил делегат и открытость Президента, его подробные ответы на поступившие из зала вопросы, которые касались освобождения так называемых «политзаключенных», возвращения в Беларусь «беглых», ситуации в Украине и других острых тем.

– Президент нашей республики в очередной раз показал, что открыт для любых вопросов. Он всегда отвечает понятно, развернуто, – обозначил Александр Васильевич. – В его фразах, комментариях чувствуется житейская мудрость человека, который работает для процветания родной страны, для благополучия всех жителей.

Подробно рассказал Александр Куриленко и о втором дне ВНС, когда была принята Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. По его словам, данный документ определяет будущее страны на ближайшую пятилетку. Но для воплощения в жизнь прописанных в нем пунктов необходим вклад каждого белоруса. Делегат считает, что все должны добросовестно трудиться на своих рабочих местах, и тогда наша Беларусь продолжит процветать.

Евгений Коновалов

Фото автора