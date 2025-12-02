Сергей ХАЛДАЙ, председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов:

– Всебелорусское народное собрание стало особой формой народовластия, которая позволяет гражданам более широко участвовать в жизни страны, определяет стратегические направления развития общества и государства. Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы базируется на достижениях прошлых лет, учитывает перспективы современного развития и особенности глобализационных процессов, затрагивающих экономическую, политическую, культурную и экологическую сферы жизни нашей республики, актуальные проблемы и направлена на их решение. Важно, что в центре внимания программы – человек.

Главная цель пятилетки – переход на качественно новый уровень жизни каждого белоруса. Именно поэтому на первом месте – демографическая безопасность. Стабильная численность населения, рост рождаемости влияют на развитие экономики, которая в свою очередь является источником стабильного финансирования государственных программ.

Для развития страны необходимо иметь здоровую нацию, квалифицированных специалистов и высококлассных рабочих. Поэтому в проекте программы органично сочетаются вопросы образования и здравоохранения. В эти отрасли уже вложены значительные ресурсы, однако особое внимание уделяется ответственности каждого за свое здоровье и образование.

В основе современной стратегии развития – качество во всех сферах деятельности государства как ответ на современные вызовы, как прочный фундамент национального суверенитета и нового жизненного уровня. Очевидно, что достижение поставленной цели требует тесного и конструктивного взаимодействия государства, общества и бизнеса, объединения усилий всех слоев населения для эффективного решения задач социально-экономического развития страны.