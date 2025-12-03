Михаил Борисевич, председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов, сельского исполнительного комитета:



– Сейчас идет активное обсуждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Нас ожидает важное мероприятие, от которого зависит уровень жизни и благосостояния белорусского народа. И меня, как председателя сельского Совета депутатов, очень интересует развитие инфраструктуры и благополучие проживания людей в малых населенных пунктах.

Обеспечение демографической безопасности, создание качественной и удобной среды для жизни, реализация туристического потенциала регионов позволят увеличить продолжительность жизни, повысить рождаемость, снизить уровень смертности. В части создания качественной и удобной среды для жизни предусмотрены вопросы по улучшению состояния дорог, развитию транспортного сообщения, а также повышению обеспеченности населения качественным жильем и в целом переход на новые стандарты качества жизни.

Задачи и параметры, которые ставятся в программе, довольно сложные, требующие тесного взаимодействия государства и всех слоев населения. В случае их выполнения приведут белорусов к более высокому уровню жизни.