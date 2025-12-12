Глава белорусского региона отметил, что эта неделя началась с важной даты — Дня создания Союзного государства. Сегодня отмечается еще один важный праздник — День Конституции Российской Федерации:

«Сердечно поздравляю вас и всех жителей Брянской области! Этот праздник символизирует единство и стабильность государства».

Иван Крупко подчеркнул, что Брянскую и Гомельскую область многие годы связывают дружба и крепкие партнерские отношения, охватывающие различные сферы. Только за этот год было проведено 16 встреч, шесть из них — личные. Впереди — новые планы и реализация перспективных проектов.

В ответ Александр Богомаз поблагодарил коллег из Гомеля за крепкие партнерские отношения, своевременное выполнение договоренностей, плодотворное сотрудничество.

