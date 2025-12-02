Сегодня главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, представитель районки Инна Костянко встретились с коллективом районного отдела по чрезвычайным ситуациям.



В ходе встречи можно было поучаствовать в викторине, получив за это подарки, а также более подробно узнать о подписной кампании.

Напоминаем, что, оформив подписку на «Авангард» на 1-й квартал или полугодие 2026 года, нужно прислать копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в социальных сетях не позднее 31 декабря.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора