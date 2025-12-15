С коллективом спортивной школы встретилась представитель районной газеты «Авангард» Инна Костянко. Она рассказала об издании, официальных группах газеты в социальных сетях и чат-боте, куда могут обращаться читатели.

Постоянным подписчикам и читателям были вручены призы с фирменным логотипом «Авангарда».

Напоминаем, оформив подписку на «Авангард» на 1-й квартал или полугодие 2026 года, нужно прислать копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в социальных сетях не позднее 31 декабря.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора