Сегодня главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко и начальник районного узла почтовой связи РУП «Белпочта» Татьяна Зятикова провели День подписчика. В ходе встречи Татьяна Александровна рассказала о районном издании, официальных группах газеты в социальных сетях. Читатели также могут обращаться и в чат-бот, который есть у газеты. Желающие могли оформить подписку на печатные издания, подписаться на официальные группы районки в социальных сетях.

Постоянным подписчикам и читателям были вручены призы с фирменными логотипами газет.

Напоминаем, оформив подписку на «Авангард» на 1-й квартал или полугодие 2026 года, вы можете прислать копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в социальных сетях не позднее 31 декабря, чтобы принять участие в розыгрыше призов, который проводит районка ежеквартально.

Ирина Снежная

Фото автора