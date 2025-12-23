Важно не омрачить праздники, уделив особое внимание безопасности ребят.

Рекомендации, которым нужно следовать:

— объясните ребенку, где он может гулять на улице. Акцентируйте внимание на соблюдении ПДД, правил общения с незнакомыми и малознакомыми людьми, а также имущественной безопасности, когда он находится без взрослых;

— продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 15-летнего возраста, запрещена. Но и ребятам постарше стоит напоминать о безопасном ее использовании;

— несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, с 23.00 до 06.00 не могут находиться вне жилища без сопровождения взрослых.

Помните, что безопасность детей – ответственность взрослых!