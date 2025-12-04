В собрании граждан в Пенчине принял участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. Он подробно рассказал жителям о проекте Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, которая будет рассмотрена на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Артем Сергеевич отметил, что новая программа опирается на достижения последних лет, такие как снижение уровня безработицы и инфляции, повышение пенсионного обеспечения и опережающее выполнение планов по жилищному строительству. Особое внимание в предстоящей пятилетке будет уделено семи ключевым направлениям, среди которых – демографическая безопасность и поддержка семьи, развитие человеческого потенциала, технологическая модернизация экономики, сбалансированное развитие регионов, укрепление обороноспособности, раскрытие туристического потенциала страны.

Также на собрании поднимались актуальные вопросы безопасности и здравоохранения. С информацией о поддержании правопорядка выступила управляющая делами Гусевицкого сельисполкома Наталья Ковш. Она привела статистику по правонарушениям на территории сельсовета и подробно остановилась на мерах профилактики, особое внимание уделив проблеме злоупотребления алкоголем и его последствиям для семей и общества. Участковый инспектор разъяснил гражданам современные схемы интернет-мошенничества и дал конкретные рекомендации, как не стать их жертвой, подчеркнув необходимость бдительности и ответственного отношения к сохранности имущества.

Не осталась без внимания и эпидемиологическая обстановка. Представитель районной ветеринарной станции проинформировала собравшихся об опасности африканской чумы свиней, о необходимости соблюдения правил содержания скота в личных подсобных хозяйствах и действиях при обнаружении признаков заболевания.

Работник фельдшерско-акушерского пункта напомнила о важности своевременной вакцинации против сезонного гриппа и прохождения диспансеризации. Жителям также был доведен график приезда врачей-специалистов в ФАП, что позволит сельчанам получить необходимую консультацию и медицинскую помощь.

На собрании граждан в д. Церковье жители населенного пункта подняли ряд вопросов, касающихся торгового обслуживания, уличного освещения и ремонта дорог. Артем Гришай пояснил, что работа торгового объекта приостановлена временно. Для обеспечения жителей деревни продуктами питания и товарами первой необходимости организована выездная торговля сети «Евроопт». Были даны разъяснения гражданам и по другим вопросам.

Все обозначенные проблемы заместитель председателя райисполкома взял на контроль.

Елизавета МАЛАЯ

Фото Ирины Снежной