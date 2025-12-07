В современном мире, где все стороны жизни регулируются правом, от юристов во многом зависит устойчивость и эффективная работа самых разных сфер – от сельского хозяйства до государственного управления. Яркий пример – две героини нашего материала. И объединяет их главное: глубокие знания, ответственность и реальная польза, которую они приносят своему делу и землякам.

Правовое поле Оксаны Хвастенковой



Обеспечить законность каждого действия сельхозпредприятия – основная задача юрисконсульта ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Оксаны Хвастенковой. Она осуществляет правовую поддержку на всех этапах – от заключения договоров до разрешения споров.

Юристом Оксана Владимировна стала не сразу. В школе ей легко давались точные науки, особенно математика. Это во многом повлияло на выбор будущей профессии. Отучившись на бухгалтера в колледже, работать пошла на Гомельский жировой комбинат. Параллельно с трудовой деятельностью получала высшее образование в торгово-экономическом университете.

В 2011-м она устроилась по специальности в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». А спустя два года ей предложили должность юрисконсульта. Недолго думая, согласилась. Ей всегда нравилось изучать что-то новое. Поэтому впоследствии окончила еще один вуз.

Рабочий стол Оксаны Владимировны пестрит различными папками с документами. Под рукой находятся и кодексы, которые она называет своими настольными книгами. «Чаще всего мне приходится заключать договоры купли-продажи, подряда. Участвую в разработке колдоговоров, занимаюсь ведением документов, связанных с госзакупками, служебными расследованиями. Всего не перечислить, – поделилась тонкостями работы специалист. – Поначалу было непросто. Сейчас для меня в юриспруденции ничего сложного нет».

В работе с документами, по ее словам, нельзя допускать невнимательности. Если что-то не заметишь или неправильно сформулируешь, это может отразиться на работе хозяйства. Поэтому в профессиональной деятельности она всегда следует пословице «Семь раз отмерь, один – отрежь».

Как отмечает руководство сельхозпредприятия, Оксана Владимировна внимательна не только к документам, но и к людям, которые к ней обращаются. Нередко их вопросы носят частный характер, и на них у специалиста всегда есть компетентные ответы.

От программиста – к юристу



История Виктории Рогалевич, заведующей юридическим сектором райисполкома, – это пример осознанного поиска призвания. А начинала она в сфере информационных технологий.

Уроженка Неговки училась на инженера-программиста в Гомельском техническом университете имени П.О. Сухого. Однако тяга к знаниям и давний интерес к праву привели ее ко второму высшему в Академию управления при Президенте. Там же успешно окончила магистратуру по направлению «Государственное управление».

Свой профессиональный путь молодой специалист начинала программистом в СУП «Урицкое», позже перешла в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу: работала специалистом по кадрам, затем возглавила кадровый сектор. Этот опыт и стал прямой дорогой к ее нынешней должности в райисполкоме.

«Работать юристом мне интереснее, чем программистом. Здесь есть вопросы, с которыми сталкиваешься впервые, разбираешься в ситуации, что-то уточняешь, кому-то помогаешь», – объясняет свой выбор Виктория. Тем не менее, навыки программиста и сегодня ей очень помогают. Уверенное владение компьютером и умение быстро осваивать программы позволяют самостоятельно решать многие технические проблемы.

В обязанности Виктории входят: юридическая проверка решений и распоряжений райисполкома и райсовета, оформление доверенностей, консультирование коллег. Она является ответственным секретарем комиссии, где рассматриваются дела об административных правонарушениях. «Работа требует постоянного внимания и совершенствования знаний, – отмечает специалист. – Законодательство меняется, и нужно идти в ногу со временем». Читать она любила всегда, но сейчас в приоритете юридическая литература и нормативные акты. Несмотря на насыщенный график, в перспективе у нее поступление в аспирантуру.

Помимо профессиональной деятельности, Виктория активно участвует в общественной жизни района. Уже два созыва она – член Молодежного совета при райсовете, причем в нынешнем занимает пост председателя. Работа в Молодежном совете приносит ей много удовольствия: это новые знакомства, интересные места и события. Например, она впервые побывала на туристическом слете, чему была невероятно рада. «Для меня это возможность вовлекать молодежь во все сферы жизни района, – говорит Виктория. – Мы участвуем в приемах граждан, присутствуем на сессиях райсовета, облагораживаем воинские захоронения. В общем, помогаем формировать активную гражданскую позицию молодежи в трудовых коллективах».

Особой гордостью для нее стали совместные с депутатами проекты: акция по сбору средств на инклюзивное оборудование для ЦКРОиР, литературный патриотический проект «Через года, через века – помните!», а также организация поездок в памятные места Беларуси.

Виктория Рогалевич отличается целенаправленным движением к более сложным и социально значимым задачам. На собственном примере она показывает, что уверенность в своих силах, жажда знаний и желание быть полезной позволяют не только найти призвание, но и вести за собой других.

Евгений КОНОВАЛОВ

Елизавета МАЛАЯ

Фото авторов