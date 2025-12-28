В последнее время мы все чаще слышим о ДТП с участием дикого животного. Нередко такие встречи заканчиваются трагично. Транспортные средства получают серьезные механические повреждения, а их владельцы и пассажиры с тяжелыми травмами оказываются в больнице.
Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать следующие правила:
— если на дороге стоит знак «Дикие животные», нужно снизить скорость;
— быть предельно внимательными в вечернее и ночное время суток (животные особенно активны на закате);
— при появлении на проезжей части животных необходимо быстро, но осторожно сбросить скорость движения;
— не пытаться объезжать животное (в панике оно может метаться).
Соблюдая эти простые советы, вы будете в безопасности.