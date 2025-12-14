Екатерина Зенкевич приняла участие в выездном семинаре для председателей Советов депутатов базового уровня Гомельской области на тему «О взаимодействии органов местного управления и самоуправления по повышению благосостояния и качества жизни населения Лоевского района», сообщает телеграм-канал «Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь».

Участники семинара ознакомились с социально-экономическим развитием Лоевщины, планами и перспективами развития района.

Депутаты посетили в Лоевском районе газоснабжения филиала «Речицкое производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз», наглядно увидели, как создана и поддерживается качественная, удобная и эстетически организованная среда для оказания услуг потребителям. Центр обслуживания населения — современное, комфортное, технологичное и стильное здание, которое удовлетворяет самым высоким требованиям всех категорий потребителей. В ЦОН сформирована современная безбарьерная среда: есть тактильные напольные индикаторы, речевой (звуковой) информатор, информационные таблички, адаптированные для людей незрячих и слабовидящих.

К слову, данный объект является проектом-победителем ежегодного республиканского конкурса «Строительный олимп-2025» в категории «Лучший объект строительства. Здания социально-общественного назначения».

Также участники семинара посетили Переделковскую АВОП и педагогический колледж. Обсудили качество обслуживания и доступность медицинской помощи в сельской местности, поинтересовались созданием условий для адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте.