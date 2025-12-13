На территории населенных пунктов заготовка дикорастущих растений и их частей, в том числе новогодней ели, сосны и их веток, запрещена. Об этом напоминает районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Граждане имеют право свободно пребывать на землях или водоемах, в границах которых произрастают объекты растительного мира, и осуществлять все виды пользования этими объектами в порядке, установленном законодательством, не допуская при этом их незаконных изъятия, удаления, пересадки, повреждения или уничтожения, загрязнения среды их произрастания или иного вредного воздействия на нее, соблюдая правила пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 16.17 КоАП Республики Беларусь за незаконное удаление в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности либо ее повреждение или уничтожение пре-дусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 200, на юридическое лицо – от 20 до 300. Придется возместить и вред, причиненный окружающей среде, в размере от 2 и более базовых величин за каждое деревце хвойных пород (в зависимости от диаметра ствола срубленного дерева). Также запрещается самовольная заготовка новогодних деревьев за пределами населенных пунктов и на территории лесного фонда.

В предновогодний период райинспекцией, лесхозом, РОВД с целью предупреждения и пресечения возможных случаев незаконной вырубки организованы мониторинговые мероприятия по обследованию посадок хвойных насаждений.

