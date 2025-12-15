По результатам мониторинга на данных территориях выявлен высокий уровень благоустройства и оперативное устранение нарушений.

В то же время наблюдаются некоторые недочеты, такие как несанкционированное размещение отходов, наличие сорной растительности, местами не вывезен строительный мусор. Названные недостатки будут ликвидированы в ближайшее время.

Председатель облисполкома Иван Крупко поручил обеспечить своевременный снос неиспользуемых объектов и привести в соответствие с нормами контейнерные площадки на гражданских кладбищах.

Гомельщина официально