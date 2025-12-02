В ходе посещения ОАО «Бобовский» глава области проинспектировал условия содержания молодняка и дойного стада, поинтересовался текущими результатами в отрасли животноводства.

Губернатор поручил руководству усилить ветеринарный контроль, оптимизировать кормовую базу и улучшить микроклимат в коровниках, а благоустройство на территории хозяйства проводить как собственными силами, так и с привлечением шефских организаций. Поставлена также задача по укомплектованию строящегося молочно-товарного комплекса за счет внутреннего воспроизводства.

Гомельщина официально