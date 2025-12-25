➡️ За 11 месяцев текущего года на Гомельщине по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения произошло 21 ДТП, в которых 4 человека погибли и 24 получили телесные повреждения различной тяжести. По вине водителей, не имеющих права управления, произошло 25 ДТП, в которых 5 человек погибли и 25 — травмированы.

☝️ При этом, с начала текущего года сотрудниками ГАИ уже задержано 1554 нетрезвых водителя.

В связи с этим, с 25 декабря 2025 года по 5 января 2026 года Госавтоинспекцией Гомельщины проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге», направленное на укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, управляющих транспортными средствами, а также снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и «бесправных» водителей.

🚔 На время проведения мероприятия инспекторы ДПС будут приближены к местам массового скопления людей и все усилия направят на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или не имея права управления.

ГАИ напоминает!

‼️ За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе:

⏺от 0,3 до 0,8 промилле – 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года;

⏺свыше 0,8 промилле либо отказ от прохождения освидетельствования – 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

💬 За совершение данного нарушения повторно в течение года предусмотрена уголовная ответственность, а транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, независимо от права собственности, подлежит специальной конфискации.

‼️ Управление транспортом, не имея права управления, влечет штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, за повторное подобное нарушение в течение года – штраф в размере от 20 до 50 базовых величин или общественные работы, или административный арест.

Важно знать, что за данное правонарушение также предусмотрена уголовная ответственность.

🚔Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и неукоснительному соблюдению требований ПДД. Управление транспортным средством в состоянии опьянения либо не имея на то права недопустимо!