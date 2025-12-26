Родилась в 1983 году в д. Партизанская Хойникского района. Окончила Гомельский сельскохозяйственный техникум, Белорусскую сельскохозяйственную академию.

С 2002 года по 2004-й работала исполняющим обязанности юрисконсульта, юристом-паспортистом колхоза-комбината имени Урицкого Гомельского района, юристом-паспортистом колхоза «СПК» «Урицкое», с 2004-го по 2006-й – главным специалистом-юрисконсультом управления сельского хозяйства и продовольствия Кормянского райисполкома, затем юрисконсультом, ведущим специалистом отдела по работе с обращениями граждан, контролю и делопроизводству Кормянского райисполкома.

В 2006-2012 гг. – юрисконсульт, главный специалист, главный юрисконсульт, главный специалист по кадрам управления сельского хозяйства и продовольствия Кормянского райисполкома.

В период с 2012 года по 2019-й – исполняющий обязанности начальника отдела юридической и кадровой работы, начальник отдела юридической и кадровой работы КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», в 2019-2025 гг. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома, юрисконсульт, заведующий сектором правовой и кадровой работы госучреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района».

С 17 декабря 2025 года работает начальником отдела землеустройства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.