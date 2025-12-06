В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, где нельзя гулять с животными, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в министерстве, животное-компаньон — животное, к которому человек испытывает привязанность и которое он содержит в домашних условиях для удовлетворения эстетических потребностей и потребности в общении, а также собака-поводырь, охотничья собака и ловчая птица.

Согласно закону от 1 апреля 2024 года №361-З «Об ответственном обращении с животными», не допускается приводить или приносить животных-компаньонов (за исключением собак-поводырей) в торговые объекты, в которых осуществляется розничная торговля продовольственными товарами, а также в любые другие торговые объекты (за исключением зоомагазинов); в объекты общественного питания (за исключением нестационарных объектов общественного питания); в объекты бытового и социального обслуживания населения; в объекты культурной инфраструктуры; в учреждения образования; в организации здравоохранения; в организации физической культуры и спорта; на животноводческие объекты; на территорию физкультурно-спортивных сооружений, а также в иные объекты, владельцы которых установили запрет на их посещение с животными-компаньонами.

Вместе с тем с питомцем можно посещать культурные, физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, где участвуют животные. Также допустимо отдыхать с собакой в так называемых дог-френдли-кафе или в других заведениях (торговые объекты, помимо продовольственных, объекты общественного питания, объекты бытового и социального обслуживания населения) при наличии соответствующего обозначения.