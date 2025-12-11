Главной площадкой старта благотворительной акции «Наши дети» станет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря одновременно во всех регионах Беларуси в 12.00, но главной определена площадка государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». Традиционно будет организован телемост с региональными локациями с 12.00 до 13.00.

«Уже полностью разработан сценарий старта, решены иные организационные вопросы. Что касается телемоста, в настоящее время проработаны все вопросы с РУП «Белтелеком» о его организации, представлены информация о местах проведения старта в регионах, способе подключения к видео-конференц-связи и контакты ответственных за данное мероприятие, в том числе представителей региональных отделений «Белтелекома», — проинформировали в ведомстве.