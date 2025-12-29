В Беларуси 30 декабря на дорогах ожидается гололедица, днем по западу во многих районах — усиление северо-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, мокрый снег. Днем в отдельных районах возможна слабая метель. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, днем по западу во многих районах с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до минус 7 градусов.