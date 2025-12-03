Старший инспектор УВД облисполкома, председатель первичной организации «БСЖ» Светлана Русак: «Изучила проект Программы социально-экономического развития на 2026–2030 годы и отмечаю важные посылы: задан вектор развития промышленности, сделан акцент на повышение благосостояния населения. Самое важное – большое значение в реализации этих задач уделяется и общественным организациям».

Инженер-технолог Речицкого метизного завода Артем Лопатин: «Ключевой концепцией проекта Программы определено создание самодостаточного и конкурентоспособного государства, в центре которого – человек. Мое предложение по усовершенствованию процедуры инвестирования также нашло свое отражение в проекте».

Председатель Коммунаровского сельсовета, сельского исполкома Михаил Борисевич: «Нас ожидает важное мероприятие, от которого зависит уровень жизни и благосостояния белорусского народа. И меня интересует развитие инфраструктуры и благополучие проживания людей в малых населенных пунктах».

