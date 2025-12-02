Член Совета Республики, директор ОАО «Тихиничи» Юрий Васильцов: «Отмечу, в программе социально-экономического развития сделан упор на рост конкурентоспособности, внедрение технологий. Это коснется и сельского хозяйства – инновации должны еще больше повысить эффективность отрасли».

Начальник бюро адаптации и карьерного продвижения молодежи управления по работе с персоналом ОАО «Гомсельмаш» Станислав Семенов: «Социальная политика нашего государства имеет широкий диапазон поставленных задач, а самое главное – исполнение намеченных стратегических показателей для комфортной жизни граждан всех возрастных групп нашей родной Беларуси».

Главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Юлия Мягкова: «Разумеется, приоритетное внимание и впредь будет уделено сохранению здоровой нации. Модернизация оборудования и повышение квалификации медицинских работников позволят значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению».

Гомельщина официально