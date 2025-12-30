Грузия с 1 января 2026 года вводит обязательное страхование для въезжающих иностранцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Тбилиси.

Требование распространяется на всех без исключения иностранных граждан, въезжающих в Грузию для туризма, деловых или транзитных поездок.

Иностранец должен иметь действующий полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на весь период пребывания в Грузии — с даты въезда до даты выезда. В посольстве пояснили, что полис можно купить у грузинских или зарубежных страховщиков до въезда. Важно при покупке уточнить, что полис должен действовать именно на территории Грузии; включать медицинское покрытие не менее 30 тыс. грузинских лари (примерно 10 тыс. евро) суммарного покрытия на медицинские расходы в период пребывания, включать несчастные случаи/эвакуацию/репатриацию.

«Сохраните полис в двух форматах: электронный (PDF) на смартфоне, бумажный распечатанный (если есть такая возможность). Перед оформлением уточните у страховщика, соответствует ли полис требованиям Грузии с 1 января 2026 года, покрывает ли он экстренные случаи и медэвакуацию», — отметили в посольстве.

Без полиса иностранцам могут отказать во въезде через воздушные и наземные пункты пропуска. Полис должен быть оформлен на английском или грузинском языке (электронный или бумажный вариант).