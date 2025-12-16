В своем обращении к участникам бала губернатор подчеркнул, что в этом году на мероприятии собрались 120 лучших старшеклассников и учащихся колледжей региона, а это вдвое больше, чем год назад:

«Это говорит об одном – в области растет сильное, талантливое, уверенное в себе поколение. Вы – гордость Гомельской области, ее молодая интеллектуальная и творческая элита. Областной бал – возрожденная и уже полюбившаяся молодежью традиция. С каждым годом он становится все более значимым, ожидаемым и престижным. Попасть на это бал – большая честь, знак признания вашей заслуги и доверия со стороны области. Этот бал не просто красивое мероприятие, а искренний подарок за ваш труд, настойчивость отличную учебу, заботливое отношение к людям и любимой Беларуси».

Глава региона отметил, что именно на такую молодежь сегодня возлагаются большие надежды:

«Вы – будущее области и всей страны. Мы формируем фундамент этого будущего, а вам предстоит его развивать, наполнять смыслом, ответственностью и созиданием».

