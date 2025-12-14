Президент Беларуси задал как никогда высокую планку для внешнеэкономического сектора. Но перспективы широчайшие

Большая командировка Главы белорусского государства, посетившего за 11 дней четыре региона мира — Центральную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, — не просто мощнейший импульс развитию экономического взаимодействия. Аналитики сходятся во мнении, что синергия работы на дальней дуге выйдет далеко за пределы экономики: она затронет прежде всего геополитический спектр, что чрезвычайно важно в современных условиях выстраивания новой мировой архитектуры. Роль Беларуси становится все более значимой, ее имидж — все более привлекательным.

СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:



— Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задача, и не только сегодняшнего дня. Задача руководителей — обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для наших людей. Именно в сложных ситуациях!

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, 30 октября 2025 года

Прагматизм как основа внешней политики

Всю минувшую неделю, как и большую часть предыдущей, Александр Лукашенко провел за рубежом в рамках большой президентской командировки. После визита в Кыргызстан на саммит ОДКБ, где состоялась и двусторонняя встреча с Президентом России Владимиром Путиным, а также официального визита в Мьянму, главными пунктами в рабочем графике Президента стали Оман и Алжир. Причем Оман белорусский лидер посетил в эту командировку дважды.

Все это — и географическая широта охвата, и сделанные в ходе встреч на высшем уровне заявления — дало обильную пищу для размышлений экономистам, политологам, аналитикам и, конечно же, СМИ. При этом главное в подходе Президента Беларуси оставалось неизменным: сотрудничество должно быть выгодно обеим сторонам. Буквально по окончании тех или иных переговоров Александр Лукашенко сразу на ногах проводил краткие оперативные совещания с конкретными поручениями членам белорусской делегации.

Профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш замечает:

— Внешняя политика Беларуси всегда ориентирована на прагматизм: в условиях ограниченных ресурсов важно, чтобы коэффициент полезного действия любых зарубежных взаимодействий был высоким. Не стало исключением и это турне Александра Лукашенко.

По мнению эксперта, модельным может стать в этом отношении проект совместного предприятия по производству удобрений между Беларусью, Алжиром и Оманом:

— Это пример взаимовыгодного и крайне перспективного соединения ресурсов и компетенций, где усилиями Президента белорусский калий, алжирские фосфаты и газ, а также логистические и финансовые возможности Омана встретились. Да, пока в проекте, но все начинается с проектов. И, если новый центр производства удобрений там возникнет, можно будет говорить об устойчивом выходе Беларуси и Союзного государства на рынки Африки и Ближнего Востока.

Сопоставимые государства — взаимные дивиденды

Особое внимание эксперты обращают на двойной визит в государство Оман, перспективы которого широко осветили СМИ. Так, оманское издание The Arabian Stories отмечало: «Визит подчеркивает крепнущее дипломатическое и экономическое взаимодействие между Оманом и Беларусью, укрепляя общую приверженность углублению связей во многих областях», а Oman Observer акцентировал: «В ходе встречи были рассмотрены направления инвестиционного и экономического партнерства между двумя странами, а также пути расширения сотрудничества в целях обеспечения взаимных интересов и содействия росту экономик Омана и Беларуси».

Самое главное, что у нас действительно выработана стратегия сотрудничества, которая подразумевает не только взаимный товарооборот, создание совместных производств и инвестиции в белорусскую экономику, считает политолог Вадим Боровик:

— В контексте двустороннего сотрудничества у нас сейчас два основных направления — агропромышленный комплекс и деревообработка. Мы ожидаем серьезных инвестиций из Омана, в частности, в строительство целлюлозно-картонного комбината. Помимо этого, рассматриваем Оман как транспортно-логистическую площадку с выходом на регион, куда можем поставлять свою продукцию. Оман умеет торговать, выстраивать логистику, имеет соответствующие договоренности.

Например, перспективной видится реализация трехстороннего проекта Беларуси, Омана и Алжира по производству сложных удобрений. С учетом роста спроса на продовольствие и других факторов это сейчас очень актуально. Беларуси удобно работать с Оманом, поскольку между Минском и Маскатом существует полное взаимопонимание в политической и экономической сферах, констатировал Вадим Боровик:

— Мы сопоставимые государства по экономическому потенциалу, и наши экономики взаимодополняющие. Беларусь может многое предложить Оману в вопросах технологий, применяемых в сельском хозяйстве, машиностроении и целом ряде других областей. Беларусь обладает серьезными компетенциями и конкурентными преимуществами. Наша страна может покупать энергоносители по достаточно выгодным ценам — и это, ко- нечно, сказывается на стоимости товаров. По соотношению цены и качества наши товары превосходят импортные. Думаю, у нас есть замечательные перспективы для развития взаимовыгодных отношений, которые принесут дивиденды и Оману, и Беларуси.

Навстречу новой реальности

Однако значение большой командировки Александра Лукашенко — не только и не столько в развитии экономического взаимодействия. Визит Главы белорусского государства в Мьянму, Оман и Алжир — это свидетельство готовности нашей страны встроиться в новую реальность в нужный момент, объясняет аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина:

— Глобальный Юг обретает свои контуры в многополярном мире. Именно там находится эпицентр его формирования. Сегодня пришло время конвертировать статус надежности и стабильности в конкретные экономические и политические предложения для зарубежных партнеров.

Спектр задач, которые решались Президентом Беларуси, можно уверенно назвать глобальным. Уникальные компетенции и авторитет Александра Лукашенко позволяют вести диалог с зарубежными партнерами на качественно ином уровне. От Беларуси уже ожидают большего.

В контексте визита в Мьянму аналитик БИСИ уточняет:

— В отличие от многих лидеров Президент нашей страны ищет не рынки сбыта продукции, а предлагает решения целого ряда вопросов, которые помогут обществу

развиваться. Визит белорусского Президента состоялся в самый чувствительный момент для государства — накануне выборов. И это высоко оценено руководством Мьянмы.

Эксперт также отмечает:

— Двойной визит в Оман — редкий пример в практике глав государств. Такой формат мог быть реализован только в случае высокого уровня заинтересованности в белорусском предложении и уверенности в том, что дивиденды от проектов начнут

поступать в краткосрочной перспективе.

Африканский вектор внешней политики Беларуси характеризуется последовательным закреплением на континенте, обратила внимание Ольга Лазоркина и резюмировала:

— Президент Беларуси задал как никогда высокую планку для внешнеэкономического сектора. Это потребует формирования новых компетенций и, вероятно, подготовки узких специалистов. Логистика будет сдерживающим фактором, однако точно не преградой на пути международного сотрудничества Беларуси.

Перспективные направления

Евгений КОНОВАЛОВ, редактор отдела газеты «Авангард»:

– Визиты Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенков страны Азии и Африки подразумевают решение многочисленных задач для развития общества. Одна из них – увеличение товарооборота за счет роста поставок продукции. В качестве положительного примера можно вспомнить посещение белорусским лидером Республики Зимбабве в начале 2023 года. На тот момент товарооборот между государствами составлял 39 млн. долларов. «Гомсельмаш», МТЗ, «Беларуськалий» и другие предприятия начали активно поставлять туда свою продукцию. Благодаря

первой партии зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша» зимбабвийские аграрии в 2023 году собрали рекордные 411 тыс. тонн зерна и впервые в истории на 100 процентов обеспечили собственную продовольственную безопасность. Более того, в Зимбабве был построен логистический центр белорусской техники, поставляемой в другие страны. Как результат – в мае 2025 года президенты договорились увеличить товарооборот до 50 млн. долларов.

Оман и Алжир – государства, экономическое сотрудничество с которыми находится в активной стадии. Визиты Президента в эти страны преследовали цель не только закрепить ранее выстроенные отношения, но и определить новые направления. На встречах с лидерами обсуждались вопросы возведения в Беларуси целлюлозно-сульфатного комбината, появления белорусского туристического кластера, а в Омане – реэкспортного хаба. Также достигнута договоренность о проработке трехстороннего проекта по созданию производства сложных NPK-удобрений. Безусловно, от реализации данных инициатив в выигрыше останутся все стороны. Как отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, политический диалог и направление, которое задают лидеры стран, – основа для успешного обоюдного движения в развитии сотрудничества.

Кроме того, Оман сегодня нуждается в качественной сельхозтехнике: доля сельского хозяйства в формировании бюджета страны составляет лишь 2 процента. Руководство государства заинтересовано в снижении зависимости от нефтегазового сектора, ускорении развития реального сектора экономики и решении вопроса продовольственной безопасности. И здесь Беларусь – реальный помощник с большим опытом.

Белорусы – надежные партнеры, с которыми можно вести диалог на долгосрочную перспективу. Это видят руководители азиатских и африканских государств. Да, сегодня они сотрудничают и с Западной Европой, но назвать ее надежным компаньоном в экономическом и политическом плане нельзя. Как можно ожидать эффективного взаимодействия с государствами, главы которых действуют в угоду

собственным амбициям, а не на благо собственных граждан? Беларусь, выбрав однажды свой путь развития, где на первом месте – забота о людях, следует ему, несмотря ни на что. Такие взгляды близки руководству Алжира, Омана и других стран, с которыми мы выстраиваем отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, доверии и уважении.