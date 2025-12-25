В гололед врачи столичных травмпунктов фиксируют до 70 различных травм. Они особенно опасны для людей пожилого возраста. Как их избежать, рассказал врач-травматолог, заведующий травматологическим кабинетом 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района города Минска Виктор Комар, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Виктор Комар, первое, на что стоит обратить внимание, услышав неблагоприятный прогноз погоды, — выбрать правильную обувь. «Женщинам в гололед лучше всего отказаться от каблуков. Наиболее подходящий вариант — подошва с протектором. Даже если на низком каблуке есть набойка, но она находится в стоптанном состоянии, то такая обувь будет легко скользить по дороге. Уверенности походке придадут специальные накладки на подошву, так называемые ледоходы», — рассказал Виктор Комар.

По словам специалиста, даже место перемещения по тротуару имеет значение. Лучше всего шагать по его обочине, где сохранился снег, а вот направляться за расчищающей дорожку техникой не стоит — тонкий слой снега на плитке, если он не посыпан песко-соляной смесью, также весьма скользкий и грозит падением.

«Спешить тоже не нужно, однако шаги должны быть уверенными, не широкими, а походка слегка шаркающая. В момент передвижения не стоит отвлекаться на телефон, а руки лучше всего достать из карманов», — отметил специалист.

Как советуют врачи-травматологи, в дни, когда на улице гололед, пожилым людям лучше всего остаться дома. Травмы у них поддаются лечению гораздо сложнее, чем у детей, причем некоторые влекут за собой очень серьезные риски.