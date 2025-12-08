Парламентская ассамблея ОДКБ намерена в ближайшее время разработать модельные законы, касающиеся искусственного интеллекта, биологической и кибербезопасности, а также защиты электорального суверенитета. Об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, комментируя итоги состоявшегося 8 декабря в Москве совместного заседания Совета и 18-го пленарного заседания ПА ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко отметил, что за последние пять лет ПА ОДКБ приняла 35 законов и рекомендаций. «Принята новая программа (модельного законотворчества. — Прим. БЕЛТА) на следующее пятилетие. Важнейшие вопросы — обеспечение кибербезопасности, биологической безопасности, использование искусственного интеллекта, защита электорального суверенитета и многие другие», — сказал он.

Глава белорусской делегации подчеркнул важность того, чтобы все принимаемые ПА ОДКБ модельные законы впоследствии находили отражение в национальных законодательствах. «Чтобы мы работали во взаимодействии, по одним законам. Да, порой в дискуссиях, спорах некоторые вопросы рассматривались специалистами неоднократно, пока не появляются точки соприкосновения», — обратил внимание он.

На прошедшем в Москве заседании был, в частности, принят модельный закон о противодействии терроризму. «Это важнейший закон, и в каждой из стран накоплен богатый опыт: в вопросе противодействия терроризму у всех имеется национальное законодательство. (В модельном законе. — Прим. БЕЛТА) были аккумулированы все новеллы. Принят закон, который следует посмотреть, адаптировать в условиях национального законодательства», — пояснил Игорь Сергеенко.

Также принят модельный закон о статусе международных служащих. «Граждане наших стран работают в международных структурах. Конечно же, требовалась систематизация — начиная от терминологии и завершая правами, обязанностями, социальными гарантиями той категории граждан, которые работают в этих структурах», — отметил он. Кроме того, принят ряд рекомендаций в сфере военно-патриотического воспитания, уголовного законодательства по различным аспектам.

«Парламентская ассамблея ОДКБ — прекрасная площадка для обмена мнениями, укрепления межпарламентского сотрудничества не только стран, входящих в ОДКБ, но и тех партнеров, которые приезжают и приглашаются на подобные заседания. В частности, сегодня приняла участие делегация Ирана», — добавил председатель Палаты представителей.