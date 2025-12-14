Благодаря совместной поисковой работе сведения о подвиге еще одного уроженца Будакошелевщины станут достоянием земли, откуда он родом. Спустя 80 лет после его гибели экспозиция, посвященная жизненному и боевому пути летчика Александра Фурсикова, появилась в музейной комнате «Мы этой памяти верны» Уваровичской школы.

Февраль 2022-го. Все началось с обычного телефонного звонка члена поискового отряда «Честь ветерану» при клубе «Юнона» Гомельского областного центра культуры и отдыха, педагога и руководителя музея Красного Креста в школе №47 г. Гомеля Ирины Репиной учителю начальных классов и руководителю музейной комнаты Уваровичской школы Кларе Климовой с просьбой помочь разыскать родственников уроженца горпоселка, летчика Александра Ефимовича Фурсикова. К гомельским поисковикам в свою очередь обратились члены поискового отряда «Память народа» из России. Изучив и расспросив местных жителей с такой фамилией, поиски Клары Климовой не ограничились только Уваровичами и велись сразу несколькими путями.

«На сайте «Память народа» в учетной карточке я нашла, что его мать проживала в Осиповичах. Еще до меня поиски там вела местная жительница Наталия Прокопчик, но они не увенчались успехом. Тогда я обратилась в райвоенкомат. И благодаря содействию районного военного комиссариата был направлен запрос в Могилевский облвоенкомат. В полученном ответе были сведения, что мать летчика проживала с внучкой в Осиповичах до 1992 года по определенному адресу. Но ни фамилии, ни имени внучки не было. Я сообщила об этом Ирине Репиной, а она – Наталии Прокопчик. Последней, благодаря полученному адресу и воспоминаниям одной из старожилов, удалось найти внучатую племянницу летчика. Узнав ее имя и место работы, поиски привели в Минск. Найденная родственница вспомнила, что мама с бабушкой ездили в 60-е годы на Кавказ на открытие памятника погибшим летчикам. Прошло более 60 лет. Но кажется, словно сама история желает, чтобы имена героев не уходили в забвение. И поиски продолжались», – рассказывает моя собеседница.

Согласно учетной карточке, 6 классов Александр Фурсиков окончил уже в Гомеле, пошел в ремесленное училище, потом выучился в летном училище и еще до войны был направлен в Кабардино-Балкарию. По данным справкарты запаса ВВС Красной армии, в 1934 году наш герой окончил 7 классов в Гомеле, вплоть до 1937-го работал электромонтером на железной дороге. В 1938 году окончил в Херсоне школу летчиков и с 1938-го по 1940-й, получив военную специальность «инструктор-летчик», летал на У-2, И-15, имел 400 часов общего налета. Хотя данные в источниках разнятся, все же можно выстроить общую линию его жизненного пути.

Лейтенант Александр Фурсиков воевал в 249-м истребительном авиационном полку 4-й воздушной армии. 26 октября 1942 года он на ЛАГГ-3 не вернулся с боевого задания из ст. Котляревской. В это время, прорвав оборону на данном участке, фашисты вели наступление на Нальчик. Вот как охарактеризовал ситуацию заместитель командира отряда «Память народа» Владимир Мосалев: «Август 1942 года, немцы рвутся к Северному Кавказу и Закавказью. Они уже проутюжили гусеницами своих танков ростовские и кубанские степи, уничтожая все на своем пути, и вплотную подошли к предгорьям Северного Кавказа. Основной их целью были нефтяные месторождения Грозного, Малгобека и Закавказья. Турция колебалась и могла вступить в войну на стороне Германии в случае прорыва немцев на Северном Кавказе. Ситуация была очень сложная. В это тяжелое время горела не только земля, но и небо. В воздушном пространстве Северного Кавказа завязались ожесточенные бои. В этих сражениях принимали активное участие летчики. Многие из них героически пали смертью храбрых».

Уже в наши дни поисковикам удалось найти два места падения самолетов и захоронение двух пилотов, определить мес-то гибели одного летчика, сведения об 11 самолетах и более 20 летчиках. В ходе поисковой и архивной работы установлено, что на территории Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны разбилось более 30 советских самолетов, погибло не менее 50 наших летчиков. Среди них – 5 белорусов.

Поисковики из отряда «Память народа» создали в музее г. Майского стенд, посвященный Александру Ефимовичу Фурсикову. Теперь экспозиция земляку есть и в музейной комнате Уваровичской школы. Ее открытие состоялось в знаковую для Беларуси дату – День народного единства. Не только фотографии и документы собраны воедино: благодаря содействию командира поискового отряда «Честь ветерану» Александру Медведкову поисковики Кабардино-Балкарии передали в дар уникальные экспонаты – части боевой машины летчика. Право представить и рассказать о его подвиге предоставили восьмикласснику Андрею Маршалову. Молодой человек интересуется историей своей страны, малой родины и своей семьи и является одним из добровольных помощников Клары Александровны.

Как отмечает Клара Климова, благодаря таким неравнодушным и увлеченным помощникам удается сделать намного больше. Ребята готовят материалы, буквально пропуская через сердце, и размещают на сайте «Беларусь помнит. Помним каждого».

«Остается много вопросов о судьбе Александра Фурсикова. У него была жена, но почему тогда пенсию получала мама? Может, и его супруга погибла? Может, остались родственники в Гомеле, и они даже не знают о нем? Но, наверное, не это сейчас главное. Важно, чтобы его имя, как и сотни имен уваровчан, было увековечено на Братской могиле. Уже в этом году мне, как члену поискового отряда «Честь ветерану», прислали данные о том, что у нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Исаченко был брат Григорий – летчик, который тоже погиб на Кавказе. А это значит, что обязательно будет следующая страница в нашей поисковой работе», – уверена Клара Александровна.

От лица единомышленников она выражает слова благодарности поисковикам Кабардино-Балкарии за их благое дело, за трепетное отношение к подвигу советских солдат, сохранение исторической памяти и правды для подрастающего поколения, а также за сотрудничество и переданные уникальные документы и экспонаты.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и из архива