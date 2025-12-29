Работники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, зачастую сталкиваются с непониманием со стороны рыболовов и охотников в вопросе остановки и досмотра транспортных средств.

Борьба с нарушениями природоохранного законодательства требует соответствующего подхода и определенных полномочий, без которых ее осуществление было бы неэффективно или вовсе невозможно.

Время от времени на водоемах возникают ситуации, при которых рыболовы начинают препятствовать инспекторам в досмотре автомобилей, лодок и рыболовной амуниции, ссылаясь на недопустимость подобных действий со стороны инспекторов.

Напоминаем, что в соответствии с п.п. 13.5 п. 13 Указа Президента Республики Беларусь № 27 от 15.01.2025 г., в ходе проведения контрольных мероприятий работники Государственной инспекции вправе останавливать транспортные и плавучие средства, суда, производить досмотр вещей, транспортных и плавучих средств, судов, орудий и средств, с использованием которых осуществляется воздействие на природные ресурсы, и других предметов, а также личный досмотр граждан.

Также, в соответствии с п.п. 9.1 п. 9 Правил дорожного движения в обязанности водителя входит: останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде, а также должностных лиц, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, которые имеют право остановки транспортных средств только для осуществления возложенных на указанные органы функций. При этом они должны быть в форменной одежде, жилете повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала и использовать для подачи сигнала диск с красным сигналом (световозвращателем).

В темное время суток вне населенного пункта рядом с указанными лицами должно находиться транспортное средство оперативного назначения с включенным маячком.

Досмотры автомобилей рыбаков и охотников не носят тотальный характер, а являются скорее исключительной мерой, применяемой в случае обоснованных подозрений на нарушение природоохранного законодательства.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ