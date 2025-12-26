Как белорусы будут работать и отдыхать в 2026 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Первые длинные выходные 2026 года продлятся с 1 по 4 января. В следующий раз белорусы будут отдыхать четыре дня в апреле — с 18 по 21-е.

Переносы рабочих дней в 2026 году:

Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.

Выходными днями будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года — 4 дня.

При этом организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право переносить рабочий день (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

Нерабочими днями в 2026 году являются:

▪️ 1 и 2 января — Новый год;

▪️ 7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

▪️ 8 марта — День женщин;

▪️ 21 апреля — Радуница по календарю православной конфессии;

▪️ 1 мая — Праздник труда;

▪️ 9 мая — День Победы;

▪️ 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

▪️ 7 ноября — День Октябрьской революции;

▪️ 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

mlyn.by